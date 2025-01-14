Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na katılacak olan İnegöl firmalarının hazırlıkları sürerken, İnegöl Belediyesi de İMOSPAK ile birlikte fuar için özel bir eğitim programı organize etti. Mobilya sektöründe satış ve pazarlama yapan profesyonellere yönelik, Eğitmen Seyyid Bilal Kabdan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Temsilin Gücü, Satışın Anahtarı" başlıklı eğitim etkinliği gerçekleştirildi.

İLETİŞİM, DAVRANIŞ VE SATIŞ EĞİTİMİ VERİLDİ

Pazartesi akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İMOSPAK Başkanı Varol Aydın, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile mobilya sektöründe satış ve pazarlama alanında çalışanlar katıldı. 21-25 Ocak tarihlerinde yapılacak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı öncesi fuara katılacak firmaların temsilcileri ve personellerinin faydalanması amaçlanan eğitim kapsamında; iletişim, davranış ve satış eğitimi verildi.