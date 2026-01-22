

Olay saat 06.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan kadın, eşi Abdulkadir S.(32)'nin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kalbi duran genç kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.