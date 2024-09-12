Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü  sürücüsü, araçtan inerken fenalaşan yolcuyu hastaneye götürüp hayatını kurtardı. 
 İnegöl'de yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü sürücü yönetimindeki 16 M 06100 plakalı özel halk otobüsüne binen yolcu bir anda düşerek fenalaştı. 
Durumu fark eden Otobüs sürücüsü ve yolcular bayılan adamı otobüsün içine yatırdı. Sürücü ise gaza bastı. O sırada yolcular adama müdahale etti. Hastaneye getirilen yolcu, sedye ile hastaneye alındı.

Kaynak: MURAT AVCI