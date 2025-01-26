Otomobil sürücüsü, yaralanan bisikletin sürücüsü çocuğu aracıyla acil servise getirdi.

Kaza saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Orhan G.(29) yönetimindeki 16 AVR 673 plakalı otomobil, yola çıkan Sürücü12 yaşındaki Gökhan D. Yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü, bacağından yaralanan bisikletin sürücüsünü hasarlı aracına alıp İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ