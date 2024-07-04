Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Mobilyanın baş şehri İnegöl'de sizlerin arasında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bizleri buluşturan İnegöl Ticaret Sanayi odamıza teşekkür ediyorum. İnegöl deyince ilk akla hemen Orhan'ın köftesi akla geliyor bir de mobilyası geliyor. Mobilyada zaten İnegöl marka olarak bilinmektedir. Dünya tanıyor, dünyada da hepimiz gurur duyuyoruz İnegöl'ün geldiği noktada. Yine tekstil alanında da İnegöl'ümüz hızla gelişiyor. Ayrıca pek çok kaliteli tarımsal üretim de var burada bizim İnegöl'ümüzde. Adeta ekmeğini taştan çıkartan dünyaya ismini duyuran İnegöl'ün girişim gücüyle yani sizlerle iftihar ediyorum. Böyle ekonomik değerlere ihtiva eden İnegöl'de özel sektörümüzü en iyi şekilde temsil eden bir ticaret sanayi dalı bulunmaktadır. Yaklaşık 134 yıllık tarihi geçmişiyle kurumsal yapısıyla inanın köyün kalkınmasına ve zenginleşmesine öncülük etmektedir. Yavuz Uğurdağ başkanımız da müthiş bir azimle ve heyecanla sizler için çalışmaktadır. Avrupa standartlarında da üyelerine İnegöl ticaret sanayi odamız hizmet vermektedir. Akredite bir oda, yani 5 yıldızlı bir oda olarak hizmet vermektedir. Bunu da zaten belgesini almış durumda. Ben Yavuz başkanla beraber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda kendisiyle birlikte çalışıyorum. Tecrübelerimden de Ankara'da sizler adına istifade ediyorum. Sizleri de en iyi şekilde Ankara'da temsil etmektedir. Hem İnegöl'e değer katan çalışmalar yapıyor hem de sizlerin her sıkıntısını Ankara'da getirip çözüm aramaktadır. Proje üretiyor, üyelerimizin derdine çözüm getiriyor İnegöl ve sizler daha çok zenginleşin diye çalışıyor. Buna bizzat şahit olan bir kardeşinizim. " dedi.

TİCARET MERKEZİ ATAĞI

İTSO'nun ilçenin İhracat eksenini geliştirmek için çaba sarfettiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Burada biraz önce zaten kendisi de bunu dile getirdi. Chicago'da ticaret merkezimizle birlikte çalışma yapmaktadır. Ayrıca biraz önce ifade ettiği Miami'deki bir merkez açılması noktasında kendisiyle beraber istişarede bulunacağız. O da bünyemizde bulunan tahkim ve arabuluculuk merkezi ile ticarette karşımıza çıkan hukuki itirafları en hızlı şekilde çözmesine yardımcı oluyor. Bakın ticari anlaşmazlıklar eskiden 4 gün sürerken 2 yıl birinci derece ikinci, 2 yıl ikinci derece, şimdi 20 günde artık nihayete erebilir hale geldi. Odamızın sunduğu tüm bu imkanlardan değerli kardeşlerim siz de istifade edin. Özellikle İnegöl ihracatta çok önemli ve değerli. Ülke için önemli, aynı zamanda sizlerin yapmış olduğu katkıda bulunduğuna göre bize zenginleştiriyor. Bir buçuk milyar dolara ulaşan ihracatıyla İnegöl sadece yurt içinde değil, yurt dışında da marka haline gelmiş durumda. Türkiye'nin en çok ihracat yapanlar listesinde 5 İnegöllü firmamız yer almaktadır. Şimdi İnegöl Ticaret Sanayi odamız bugün güzel bir işin daha imza atıyor. İnegöl markasını tüm dünyaya duyuran İnegöl'ün yıldızlarını yani ihracatçılarımızı ödüllendiriyor. Zaten kültürümüz ne diyor? Marifet iltifata tabidir, İnegöl ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak tüm girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum. 20 sene önce dünyada mobilya ihracatında Türkiye'nin adı bile geçmezdi. Ama bugün Allah'a çok şükür Türkiye mobilya ihracatında dünyada 11. Sıraya geldi." şeklinde konuştu.

Kaymakam Eren Arslan, "İnegöl üzerine sayın başkanlarımız söylenebilecek her şeyi söyledi. Ben de ülkemiz için katma değer oluşturan, ülkemizin bayrağını dünya üzerinde kurulu neredeyse bütün devletlere taşıyan ihracatçılarımızla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öyle bir şehirde yönetici olmak herkese de nasip olmaz. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü İnegöl hakikaten tarihten beri müteşebbis gücüyle, üretici gücüyle, yenilikçi gücüyle, ülkemiz için katma değer üretiyor. Ülkemiz için döviz kazandırıyor. Ülkemiz ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Burada istihdam konusunda her nüfusumuzun neredeyse 3 kişiden biri istihdama katkı sağlıyor, işsizliğin olmadığı ülkeye net döviz geliri sağlayan böyle bir şehirde olmak, burada yönetici olmak hakikaten çok farklı. Bizde bu gücün bize verdiği sorumlulukla çalışmaya hem ticaret odamızla hem yereldeki diğer işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla sanayicilerimize laik bir yönetim sergilemeye gayret ediyoruz. İlçemizde kurulu bulunan 3 Organize Sanayi Bölgesi tam kapasite dolulukla çalışmakta, üretmekte ve yeni sanayi alanlarının genişlemesi noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnegöl bunu yakından takip ediyor. Bu noktada da önemli gelişmeleri kat ettik, inşallah önümüzdeki süreçte sanayicilerimiz için daha nitelikli sanayi alanlarıyla ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından ihracatta derece alan firmaların sahiplerine plaket verildi.