K Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "Bugün itibariyle İnegöl Devlet Hastanemiz bünyesinde kurulan Anjiyo Ünitemiz de ilk hastamızın Anjiyografi çekimi başarılı bir şekilde yapılarak tıbbi işlemleri tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte İnegöl Devlet Hastanesi’mizBursa’ya sevk edilecek hasta sayısının asgariye indirelerek şifa bulmalarına vesile olacak. Değerli hemşehrilerimiz için özellikli hizmetlerin arttırılması için gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. Bu eşsiz hizmetin İnegölümüz’e kazandırılmasında öncelikle Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanlarımız’a, İl Başkanımız Sn.Davut Gürkan’a, şehrimiz için gece gündüz emek harcayan Milletvekilimiz Sn.Ayhan Salman’a, ilgili Hekimlerimiz ve sağlık personelimize teşekkür ediyor,hayırlı olmasını diliyorum." dedi.