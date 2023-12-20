Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyarete eden İnegöl AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, anjiyo cihazı ile uyku testi cihazlarının İnegöl Devlet Hastanesine teslim edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Durmuş şu ifadeleri kullandı;

"Girişimlerimiz sonucu Sağlık Bakanlığı’mız tarafından İnegöl Devlet Hastanemize kazandırılan;

-Anjiyo Cihazı hastanemize ulaştı. Ünitenin kurulumu ve faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Böylelikle kalp rahatsızlıklarının da hastanemizde gerekli tedavi imkânı gerçekleştirilmiş olacak. ✅

-Uyku testi cihazımızda hastanemize kazandırıldı ve uykuya yönelik rahatsızlıkların incelenebileceği uyku laboratuvarı kurulumu için çalışmalar başlatıldı.✅

Sağlık alanında ülkemize çığır açan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bizlerden desteğini esirgemeyen Sn. Sağlık Bakanımıza, Sn. İl Başkanımıza ve şehrimiz için canla başla, gayretle çalışan Milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman’a teşekkür ederiz.

Şehrimize hayırlı olsun inşaallah..."

Öte yandan Anjiyo merkezinin Acil servis yanında bölümde oluşturulacağı öğrenildi.

FAHRETTİN ENİŞ