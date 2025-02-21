İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’nce onay verilen resmi alanlarda kesim işlemi verilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor. Orman köylülerince kurulan kooperatifler tarafından yürütülen kesim işlemleri zorlu kış şartlarına rağmen aksatmadan devam ediyor. Özellikle İnegöl-Tahtaköprü-Domaniç arasındaki bölge başta olmak üzere Mezitler ve Yenice’nin üst taraflarındaki ormanlarda devam eden kesim çalışmaları zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

DONDURUCU SOĞUKTA KESİM YAPIYORLAR

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına gelen yolla, kesilen orman emvallerinin nakliyesini zorlaştırırken, kar ve çamurlaşan bölgeler nedeniyle de kamyon ve tırlar bölgeye girmekle zorlanıyor. İnegöl ormanlarında dondurucu soğuğa ve yağışa rağmen bölgeye traktörlerle ulaşarak çalışmaya devam eden köylülerin görüntüsü ise dikkat çekiyor. Benzin motorlu testerelerle kesimi yapılan ağaçlar, caraskalların yardımıyla çekilerek boş bir alanda biriktiriliyor.

Burada dalları ve odunları ayıklanan ağaçlar, kerestelik haline getirildikten sonra bölgeye gelen kamyon ve tırlara kepçelerin yardımıyla yüklenerek orman depolarına taşınıyor. Yüksekliği 20 metreyi aşan ağaçların altında korkusuzca kesim yapan orman köylüleri ölüme adeta meydan okuyor. Orman köylülerini en çokta uçurum ve yamaçlarda bulunan ağaçlar zorluyor.

KÖYLÜLER FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Orman köylüleri zorlu mücadeleye rağmen Orman Bakanlığı’nın kendileri için belirlediği fiyatlardan şikayetçi. Kesilen her metreküp başına 1500-1600 TL ücret ödenen köylülerin bu rakamın büyük bir bölümü yakıt, işçilik, yemek ve diğer giderlere gidiyor.



Orman köylülerinden Alaattin Tetik, İnegöl’ün Güney Marmara Bölgesinin en önemli orman bölgelerinden biri olduğunu ve bu bölgede kesimi yapılan ağaçlardan devletin ciddi kazançlar elde ettiğini söyledi.

ÖLEN VE SAKAT KALANLAR OLDU

Özellikle Tahtaköprü-Arapoturağı ormanları, Oylat-Alaçam ormanları başta olmak üzere Mezit, Erikli, Boğazova, Fevziye, İnayet ve Elmaçayır orman bölgelerinde aktif çalışıldığını söyleyen Alaattin Tetik, “Köylülerimizin en önemli geçim kaynaklarından biri ormanlar. Bizler hem ormanlarımızı koruyor hem de devletimize üretim yapıyoruz. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan köylülerimiz yaz-kış demeden ekmeklerini kazanmaya çalışıyor. Zaman zaman 1 metre altında çalıştığımız zamanlarda oluyor. Birçok tehlike atlattığımız zamanlar var. Orman köylülerinden bazıları geçmişte yaşanan kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. Onlarcası ise sakat kaldı” dedi.

KIŞ AYLARINDA ÇALIŞMAK EZİYET

Kış aylarında daha fazla efor sarf edildiğini ve sürekli aksaklıkların yaşandığını da ifade eden Tetik, “Kapanan yollarımızı açmak büyük bir dert. Yollar açılsa bu kez de çamur bataklıkları oluşuyor. Saatlerce karın içinde durmak başlı başına bir eziyet. Araçlarımız sürekli arızalanıyor, batıyor. Ama bu bizim işimiz. Ayakta durmak isteyen köylülerimiz çalışmak ve üretmek zorunda” diye konuştu.

ORMAN KÖYLÜSÜNE DAHA FAZLA DESTEK ÇIKILMALI

Orman köylüsünün sahibi olmadığını da söyleyen Tetik, “Dünyanın en zor işlerinden birini yapıyoruz. Sosyal güvencesiz , yüksek riskli bir meslek daha var mıdır? bilmiyorum. Bağlı olduğumuz birlikler olmasına rağmen orman köylüsünün kaderiyle baş başa olduğunu düşünüyoruz. Bakanlığımızın özellikle orman köylülerini daha fazla desteklemesi gerekiyor” diye konuştu.

ÜRETİM FİYATLARI DİKİLİ FİYATLARINDAN DÜŞÜK

Orman köylüsü Alaattin Tetik, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tüccarlara verilen dikili bölgelerinin ücretlerinin yüksek olduğunu ancak direk kendilerine üretim yapan orman köylüsünün ücretlerinin ise düşük olduğunu da ifade ederek, “Dikili ücretlerinin metresine 3850 TL fiyat belirlenirken, direk orman işletmelerine çalışan köylülere metre başına ödenen ücret 1500-1600 TL civarında. Bu ücret gerçekten çok az. Orman köylüleri bu durumdan çok şikayetçi. Acilen iyileştirme yapılması gerekiyor” dedi.