Paydaş kurumların desteğiyle gelişen merkez, yalnızca iş bulma değil; kariyer danışmanlığı, mesleki gelişim, genç istihdamı ve girişimcilik gibi çok yönlü hizmetler sunmaya başladı.

Merkezin yeni yapısıyla hizmet vereceği bu süreç, düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Lansmanda ayrıca İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Uludağ Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalanarak yeni dönem hedeflerine kurumsal destek sağlandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, merkezin kuruluş hikayesini anlatırken, siyasetten gelen biri olarak vatandaştan gelen yoğun iş taleplerini daha etkin yönetebilmek adına bu adımı attıklarını vurguladı. Bugün gelinen noktada, sadece iş bulma değil, bireyleri geliştirme ve iş gücüyle doğru şekilde buluşturma hedefinin merkezin temel misyonu haline geldiğini söyledi.

Başkan Taban, İşkur’un verdiği desteklere teşekkür ederek, insan yetiştirmenin ve bireylerin gelişimine katkı sağlamanın en değerli yatırım olduğunu ifade etti. Şehrin üretken yapısına ve ticaret geleneğine dikkat çeken Taban, iş gücü talebiyle arzın zaman zaman örtüşmediğini, merkezin bu boşluğu doldurmayı amaçladığını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da yaptığı konuşmada, bu iş birliği sayesinde istihdam sürecinin tek bir çatı altında daha profesyonel şekilde yönetileceğini dile getirdi. 6 bin işletmenin yer aldığı bir yapının, belediye, üniversite ve İşkur ile aynı zeminde hareket etmesinin büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise istihdamın sadece ekonomik değil, toplumsal bir olgu olduğuna vurgu yaptı. Eğitim kurumlarının bu denklemin temel aktörlerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, üniversitelerin yanı sıra meslek liselerinin de yetişmiş iş gücü açısından çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Üniversite mezunu oranlarının hızla yükseldiğini belirten Yılmaz, bundan sonraki süreçte arz-talep dengesinin kurulmasına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Program sonunda, 2024 yılı içinde en fazla toplu alım organizasyonu yapan dört firmaya teşekkür plaketi verildi. Göliplik Şeremet Tekstil, Türkmen Mobilya, Weltew Grup ve Mahmutoğlu Tekstil temsilcilerine takdim edilen plaketlerle özel sektörün merkeze verdiği destek vurgulandı.

Etkinliğin sonunda ise İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ Üniversitesi arasında resmi iş birliği protokolü imzalanarak yeni dönem için güçlü bir kurumsal zemin oluşturuldu.