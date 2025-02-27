Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza Hamidiye Mahallesi Kasımefendi caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Nihat P.(63) yönetimindeki 16 ANU 397 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklettten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Murat Avcı