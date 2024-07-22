Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Kaza Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde meydana geldi. Sürücü Fatih D.(23) yönetimindeki 16 APH 55 plakalı otomobil, yola çıkan 
Gürkan D.(54) yönetimindeki 16 S 6345 plakalı servis minibüs ile çarpıştı.

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Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Serkan A.(44) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI