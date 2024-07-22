Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaza Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde meydana geldi. Sürücü Fatih D.(23) yönetimindeki 16 APH 55 plakalı otomobil, yola çıkan

Gürkan D.(54) yönetimindeki 16 S 6345 plakalı servis minibüs ile çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile araçtaki yolcu Serkan A.(44) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.