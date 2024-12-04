Tankerde bulunan kimyasal madde etrafa ve dereye sızdı. İnegöl’e bağlı 6 kırsal mahalleden geçen derede yaşanan kimyasal sızıntı endişesi nedeniyle köylerde yaşayan insanlar için uyarı yapıldı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Sürücü Kıyasettin K. (56) yönetimindeki 41 AVZ 472 plakalı, Mono Etilen Glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen tanker bariyerlere çarpıp devrildi. Sıkışan sürücü feci şekilde can verdi. Kaza sonucundan tankerde bulunan Mono Etilen Glikol asit etrafa ve Mezit deresine aktı.

İnegöl’e bağlı Osmaniye, Güneykestane, Rüştiye, Eskikaracakaya Tüfekçikonak ve Mezit mahallerinden geçen dereye kimyasal madde sızma ihtimali nedeniyle yaşanabilecek olayların önüne geçme adına köylerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Özellikle köy muhtarları bilgilendirilirken, dikkatli olması istendi.

Tüfekçikonak muhtarı Nedim Sevim’de vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı mesajı yolladı. Sevim mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli köy halkımız. Mezitlerde meydana gelen trafik kazası sonucu devrilen tankerde kimyasal madde sızıntısı dereye karışması söz konusu, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederim...”

Muhabir: şerife öz