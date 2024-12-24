İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Özcan Ayhan, yeni yıl zamlarından etkilenmek istemeyen mobilya mağazacılarının ciddi alımlar yapmaya başladıklarını söyledi.

Ocak ayı itibariyle hammadde, işçilik, kira, enerji fiyatlarında yaşanacak artışlar nedeniyle mobilya fiyatlarına yansıtılacak zam oranlarının Aralık ayında satışların artmasına neden olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, “Tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de Kasım-Aralık aylarında bir hareketlenme söz konusu oluyor. Müşterilerimiz 2025 yılı fiyatlandırmaları yapılmadan mağazalarını dolduruyorlar. Her ne kadar buna korku alışverişi dense de biz bu terime katılmıyoruz. Sonuçta müşterilerimiz de önlemlerini ona göre alıyorlar. Sektörümüzün en durağan olduğu dönemlerde bu tür hareketlenmeler İnegöl’ümüz içinde oldukça önemli. Aralık ayının son haftasına girmiş durumdayız. Bir hafta daha yoğun bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.

MOBİLYA ÜRÜNLERİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

2025 yılında mobilya ürünlerine gelmesi beklenen zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “Asgari ücrette %30-40 oranında bir artış söz konusu. Bununla birlikte hammadde fiyatlarına da %15 dolayında bir zam beklentisi var. Yine enerji fiyatları ile kira artışları da esnaflarımız için ciddi bir külfet oluşturacak. Bu durum mobilya fiyatlarında güncelleme yapılmasına neden olacak. Bizim beklentimiz mobilya ürünlerinde %20-25 bandında zam olması yönünde. 50 bin TL’lik bir mobilya alan müşteri Ocak’tan sonra bu ürünü 60 bin TL’ye alacak” diye konuştu.