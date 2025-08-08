Bölgenin önemli tarımsal sulama kaynaklarından biri olan Boğazköy Barajı, neredeyse tamamen kurudu. Baraj su havzasında derin çatlaklar oluşurken, daha önce suyla kaplı alanlar şimdi kurumuş toprak ve çatlamış zeminle kaplandı.

Uzmanlar, son yıllarda yağışların azalması ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle su kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğunu belirtiyor. Boğazköy Barajı'ndaki bu dramatik kuruma, sadece tarımsal sulamayı değil, bölgedeki ekosistemi de olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ise su tasarrufu konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurgularken, yetkililerden kalıcı çözümler bekliyor.

Kuraklığın etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken, İnegöl’deki bu durum Türkiye genelindeki su yönetimi ve iklim politikalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.