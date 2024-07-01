EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Milli Takımımızın son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya maçı, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanında dev ekranda izlenecek.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Milli Takımımız grup aşamasında gösterdiği başarıyla bir üst tura yükselmeyi başardı. Son 16 turunda Avusturya ile eşleşen ve Salı akşamı rakibiyle 22.00’da Leipzig Stadyumu’nda çeyrek final için mücadele edecek olan ay yıldızlılar, zorlu karşılaşmaya hazır. Tüm yurtta yaşanan milli coşku için İnegöl Belediyesi de özel bir organizasyon hazırlığında.

YENİ KENT MEYDANINDA YİNE MİLLİ COŞKU YAŞANACAK

02 Temmuz Salı akşamı oynanacak zorlu karşılaşmada millilerimiz galibiyet ararken, milyonlar da ekran başında bu coşkuya ortak olacak. İnegöl Belediyesi de Çekya maçında olduğu gibi yine şehirde dev ekranda maç yayını yapılacağını duyurdu. Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanında İnegöl Milli Tribünü yine kurulacak. İnegöllüler, ay yıldızlıların Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesini yine tüm şehir tek yürek olarak izleyecek.