İnegöl İcra Dairesi ile İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğu tarafından satılacak olan arsa ve iş yeri toplam 17 milyon 240 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İnegöl İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 501 m2’lik işyeri Kemalpaşa Mahallesi Kula Sokak No:15 adresinde bulunuyor. İş yeri 8 milyon 740 TL muhammen bedelle satışa çıkarılıyor.



İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğu tarafından ise 10.750 m2’lik arsa satışa çıkarıldı. Şehitler mahallesinde bulunan arsa 8 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

www.ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanlar şu şekilde;