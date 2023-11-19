ASLAN PAYI MOBİLYA SEKTÖRÜNDE

İnegöl, 2022 yılında 1102 firma ile 1 milyar 401 milyon 286 bin 712 dolar ihracat, 44 firma ile de 384 milyon 813 bin 732 dolar ithalat gerçekleştirerek toplam dış ticaret hacmini 1 milyar 786 milyon 100 bin 444 dolara çıkartmıştı. 2022 yılında İnegöl 1 milyar 16 milyon 472 bin 980 dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürdü. Bu ticaret hacminde mobilya sektörü en fazla paya sahip sektör olarak öne çıkıyor. Mobilya sektörü 2022 yılında 716 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, İnegöl’ün ihracatında yüzde 51 ile çoğunluğa sahip oldu. Peki İnegöl’de kaç mobilya firması faaliyet gösteriyor. Kaçı Mobilyacılar Odasına kayıtlı? Kaçı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı?

MOBİLYACILAR ODASI

Mobilyacılar Odasına kayıtlı olarak, marangozluk 31, mobilya aksesuarcılığı 13, mobilya döşemeciliği 183, mobilya imalatı bin 140, mobilya iskeleti imal-satış 46, mobilya ticareti 228, boyacılık, vernikçilik, cilacı 36 firma ile diğer kategori de 64 olmak üzere 1741 firma faaliyet gösteriyor.

TİCARET VE SANAYİ ODASI

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olarak ise, mobilya imalatı 662, mobilya oturma grubu 609, mobilya dekorasyon 157 ve mobilya toptan ve perakende 463 olmak üzere 1891 firma faaliyet gösteriyor.

Mobilyacılar Odasına ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı ise toplam 3632.

KAYITSIZ FİRMA

Herhangi bir odaya kaydı olmayan firma sayısının ise yaklaşık 1000 olduğu tahmin ediliyor.

5000’E YAKIN FİRMA

Mobilyacılar Odasına ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olan, ayrıca kayıtsız olan firmaları da topladığımızda İnegöl’de 5 bine yakın firmanın mobilya sektörüyle ilgili faaliyet gösterdiği ortaya çıkıyor.