Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi ile 10. Mobilya Sokağında kesiştiği kavşakta kamyonet ile motosikletin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Berat O. (24) yönetimindeki 16 AUU 435 plakalı motosiklet ile cadde üzerinden 10. Mobilya Sokağa geçiş yapmak isteyen Dursun K. yönetimindeki 16 AYR 488 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.