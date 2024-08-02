İnegöl Mobilya Sanayisinde ham madde ürünlerinin fiyatları sürekli değişirken, son olarak cam fiyatlarına yüzde 7 zam geldi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ), internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında değişiklik olmadı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğalgaz zammının ardından, son olarak cam fiyatlarına yüzde 7 zam geldi. Tedarikçi firmalar zam haberini mobilyacılara mail olarak göndermeye başladı.

Zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ