Orhaniye mahallesi Ankara caddesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Kaza Ankara caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yunus muhammed Y.(29) yönetimindeki 16 BBV 0900 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki Mustafa B.(29) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa B.'nin sol bacağının kırıldığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.