Olay kırsal İsaören ile Çayyaka mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İsaören'den Çayyaka mahallesine seyir halinde olan Sürücü İsaören mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukçu yönetimindeki 16 AIV 459 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araçtaki alevler anıza sıçradı. Yangın yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.