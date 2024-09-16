Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bisiklet tamircisi tornavidayla müşterinin ağır yaraladı.
Olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde faaliyet gösteren bisiklet tamircisinde meydana geldi. Bisiklet tamircisi Ziya Z. Alacak verecek nedeniyle işyerine gelen müşterisi Ümit Y. İle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında öfkelenen bisiklet tamircisi elindeki tornavidayı müşterisinin göğsüne sapladı. Yaralanan adam 150 metre yürüyerek cami bahçesindeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Muhabir: şerife öz