İnegöl’de bayramın ilk günü tüm ekmek fırınları kapalı olacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekmek alışverişlerini arefe gününden yapması çağrısında bulunulurken, İnegöl Belediyesi’nin talebi ile Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından da bayramın ikinci ve üçüncü günü hizmet verecek fırınların listesi belirlendi.

İLK GÜN TÜM FIRINLAR KAPALI

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırıncılar Odası ile yaptığımız istişareler neticesinde bayramın ilk günü tüm fırınların kapalı olması kararlaştırılmıştır. Ancak vatandaşlarımızın devam eden günlerde mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için bayramın 2, 3, ve 4’üncü günleri nöbetçi fırın uygulamasına gidilecektir. Nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar ise Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlenmiştir.”

NÖBETÇİ FIRINLAR BELLİ OLDU

“Buna göre; bayramın 2, 3 ve 4’üncü günü; Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi No:56 adresindeki Trabzon Vakfıkebir Ekmek Fırını, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi No:31/B adresindeki Çatal Fırın, Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No: 41 adresindeki Ekmek Dünyası, Yeni Mahalle Yunusemre Caddesi No:26/A adresindeki Kayalar Ekmek Fırını, Özdilek AVM ve İnegöl AVM içerisinde bulunan Migros AVM hizmet verecek.”