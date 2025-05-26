Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç kökünden söküldü, bazıları ise yolların üzerine devrilerek ulaşımı aksattı. Mahallede bulunan enerji nakil direkleri de şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Bu nedenle bölgede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı.



Lodosun en çok etkilediği alanlardan biri ise mahalledeki çilek üretim seraları oldu. Rüzgarın etkisiyle seraların naylon örtüleri yırtıldı, taşıyıcı demir aksamlarında kırılmalar meydana geldi. Seralar adeta harabeye dönerken, üreticiler maddi zarar yaşadı.