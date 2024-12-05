

Kursu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Bu kurs, yöneticilerin resmi ve sosyal ortamlarda daha etkili bir iletişim kurabilmeleri, temsil yeteneklerini geliştirmeleri ve kurumsal itibarın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemekte.



Protokol kuralları, özellikle kamu kurumlarında çalışan yöneticiler için büyük önem taşımaktadır. Bu kurallar, yöneticilerin kurumsal temsil görevlerini yerine getirirken resmi yazışmalardan toplantı düzenlemelerine, tören organizasyonlarından ziyaretlerdeki davranış biçimlerine kadar geniş bir yelpazede rehberlik etmektedir. Kurs sayesinde yöneticiler, protokol kurallarına uygun davranışlar sergileyerek hem kurum içindeki hem de dışındaki ilişkilerinde daha profesyonel ve etkili bir izlenim bırakabileceklerdir. Bu da kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek, çalışma ortamında saygı ve uyumun artmasına katkıda bulunacaktır." dedi.