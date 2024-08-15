Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun kavşağında meydana geldi.

Çevre Yolunda seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki 16 SDF 55 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan sürücü yönetimindeki 16 BBH 949 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken 6 BBH 949 plakalı otomobildeki yolcu yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ