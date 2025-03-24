Olay dün yaşandı. Dolandırıcı, araç satış sitesindeki ilanda satışa sunulan aracın fotoğraflarını alıp kendi hesaplarında cazip fiyata satışa sundular. İzmir de Galericilik yapan Ö.T. İsimli, şahıs dolandırıcı ile yaklaşık 400 bin TL'ye anlaştı. Dolandırıcı ayrıca aracın gerçek sahibini de arayarak anlaşma sağlayıp, aracı satın almaya kuzeninin geleceğini söyledi. Dolandırıcı şahıs, araç sahibi ve aracı alacak olan kişiyi etkisi altına aldı. Bu sabah araç sahibi ve aracı alacak olan şahıs Orhaniye mahallesindeki noter önünde buluştular. Galerici, hesabındaki yaklaşık 400 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderdi. Araç sahibi ise paranın kendi hesabına gelmediğini fark edince dolandırıcılık olayı ortaya çıktı.

Dolandırıldığını öğrenen şahıs polise haber verdi. Mağdur ve araç sahibi karakolda ifade verirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.