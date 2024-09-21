Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Devlet Hastanesi Acil Servis eski doktoru Mahmut Kavder(64) için hastanede veda töreni düzenlendi.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Yeniceköy mahallesinde evde meydana geldi. İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisi eski doktoru Mahmut Kavder(64) evinde fenalaştı. Aile durumu 112’ye bildirdi. Doktor, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktor, meslektaşlarının yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Doktorun cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi girişine getirildi. Dua ve helallik alınmasının ardından cenaze, İnegöl Turgutalp mahallesi camine götürüldü. Cenaze öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hasköy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Hayrettin Göçmen ile doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: Aleyna Berfe Kurt