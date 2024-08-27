Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, halka yönelik bilgilendirme amacıyla bir basın bülteni yayınladı. "Kararlılıkla, Engellere Aldırmadan Çalışıyoruz" başlıklı bültende, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ aracılığıyla yürüttüğü kazı çalışmalarının ardından uygulamaya konulan asfaltlama programına ilişkin ayrıntılara yer verildi. Asfaltlama çalışmalarının gerçekleştirildiği mahalleler ve sokaklar şu şekilde sıralandı:

TURGUTALP MAHALLESİ

Goncagül Sok.

Yusuf Alper Sok.

Merih Sok.

Keskin Sok.

İsmail Hakkı Timur Sok.

ESENTEPE MAHALLESİ

Kanarya Cad.

Orhaniye Sok.

Kozluca Cad.

Mesudiye Cad.

MAHMUDİYE MAHALLESİ

Kasım Efendi Cad.

SÜLEYMANİYE MAHALLESİ

Şark Sok.

Bekir Alemdar Sok.

Alem Sok.

Terzi Sok.

Bozdağ Sok.

Aladağ Sok.

Serdar Sok.

Öner Sok.

Arzu Sok.

Gönül Açan Sok.

Yeşil Bağ Sok.