Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Ocak 2025 günü saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Caddesi’nde meydana geldi. Nurullah Y. (34) bir süre önce araç kiralayan müşterisi Fırat D.’den (20) imzaladığı senedi ödemesini istedi. Nurullah Y., ödeme yapmayan Fırat D.’yi avukata verdi. Fırat D., 16 AVM 933 plakalı aracıyla gezerken Nurullah Y. ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Nurullah Y. kaldırım taşıyla araca vurarak zarar verdi. Fırat D. ise tabancayla ateş ettiği Nurullah Y.’yi bacağından yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAFEDE KAHVALTI YAPARKEN YAKALANDI

Polis kaçan şüpheli bugün bir kafede kahvaltı yaparken üzerinde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.