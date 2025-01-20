

Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer caddesinde meydana geldi. Nurullah Y.(34) bir süre önce araç kiraladığı müşterisi Fırat D.(18)'nin imzaladığı senetin ödemesini istedi. Nurullah Y., ödemeyi yapmayan Fırat D.'yi tahsil etmesi için avukata verdi. Borç celbini gören Fırat D., 16 AVM 933 plakalı aracıyla gezerken Nurullah Y. Denk geldi. 2 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Nurullah Y. kaldırım taşıyla 16 AVM 933 plakalı araca vurarak zarar verdi. Fırat D. İse tabancayla ateş ettiği Nurullah Y.'yi bacağından yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ