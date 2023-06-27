İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan araca kurşun yağdıran Resul T.'nin vurduğu yeğeninin eşi Kenan D. Ağır yaralandı.

Araç sürücüsü yaralı olan arkadaşını patlayan lastiğe rağmen hastaneye götürdü.

Olay saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Ertuğrulgazi mahallesi Sezgin sokakta meydana geldi.

Kenan D.(38) eşi Leyla D.'yi 1 hafta önce iddiaya göre darp etti.

Bu duruma sinirlenen Leyla D.'nin dayısı Resul T.(35) evinin önünden geçen 16 AZD 671 plakalı otomobilde yolcu konumunda olan Kenan D.'ye tabacasıyla kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Kenan D.'nin bacağına isabet etti. Diğer 6 mermi ise aracın kapılarına ve lastiğine isabet etti. Aracın mermi nedeniyle sağ arka lastiği patladı. Araç sürücüsü Volkan D., kanlar içinde kalan Kenan D.'yi Hastaneye götürmek için gaza bastı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca patlak lastikle Hastaneye gelen araçtaki Kenan D. Tedavi altına alındı. Şüpheli Resul T. İse kaçarak kayıplara karıştı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi arıyor.