

Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Sarmaşık sokakta meydana geldi.

Davut Ç.(29) 14 Mayıs 2024 tarihinde Hamidiye Mahallesi Park Caddesinde 16 BIU 889 plakalı motosikletiyle seyrederken karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hamza Korkmaz'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olayın ardından ölen çocuğun ailesi ile Davut Ç. Arasında husumet oluştu. İddiaya göre ölen çocuğun ailesi, Davut Ç.'den kan parası istediler. Şahıslar arasında anlaşmazlık yaşandı. Bugün ise ölen çocuğun yakını Y. K. 16 APP 293 plakalı motosikletle, Davut Ç.(29)'ye Mahmudiye mahallesi Sarmaşık sokakta tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, şahıs sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ