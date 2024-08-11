Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde arkadaşının silahını temizleyen şahıs, silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden E. T. (41) arkadaşının silahını temizlerken bir anda ateş aldı. Sol elinden yaralanarak kanlar içinde kalan şahıs özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Bursa Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE