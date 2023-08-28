Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halindeyken ön lastiğini havalandırıp tek teker süren motosikletin sürücüsü, tehlike saçtı.



Motosikletle seyir halindeki gençlerin ölüme davetiye çıkardığı o anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl Hikmet Şahin Köprülü kavşağından İnegöl istikameti yönünde meydana geldi. Gazetemize ulaşan görüntülerde motosikletle seyir halinde olan sürücünün kaskının takılı oluşu ancak arkasında bulunan öğrenci olduğu görülen gencin kasksız oluşu dikkat çekti. Sürücü, motosikletin ön lastiğini kaldırıp saniyelerce tek teker seyretti.

Akan trafikte yaşanan bu olayı gören gören bir sürücü tepkisiz kalmayarak, o anları cep elefonu kamerasına anbean çekerek gazetemize ulaştırdı.

Seher Yaşa