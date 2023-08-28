Kurtuluşspor 50. Yıl etkinlikleri kapsamında yapılan 4. buluşması pazar akşamı Kurtuluşspor Tesislerinde yapıldı.

Yaklaşık 30 eski Kurtuluşsporlu futbolcunun yer aldığı maç 4-4 bitti.

Özden Suvat’ ın kaptanlığını yaptığı Kırmızı takım 4-2 öne geçse de Ekrem Kutbay’ un kaptanlığını yaptığı Sarı takım mücadeleyi bırakmayıp 2 gol bulup beraberliği sağladı.

Kulüp başkanı Semih Yavuz, bu tür etkinliklerin süreceğini, gelen sporculara da teşekkür etti.

Kırmızı Takım; Serkan Bak, Behçet Salık, Ahmet Artık, Özden Suvat (K), Ergin Çoban, Murat Ulu, Hakan Serbest, İbrahim Otay, İzzet Kaya, Fettah Kaya,Tacettin Elmas, Muhammed Balcı, Ömer Yıldız’ dan oluştu.

Sarı Takımda, Engin Kavak, Ekrem Kutbay (K), Cüneyt Ekmekçi, İbrahim Oğuzay, Hasan Sever, Salim Arı, Cüneyt Ekebalkan, Osman Tan, Suat Güleç, Ata Önder Keleş, Ramazan Aydemir, Melih Sakın, Fatih Şimşek vardı.

Öznur Dede