İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakalı gizli olan motosikletlerin sürücülerini, dedektif gibi iz sürerek yakaladılar. 16 BKF 937 plakalı motosikletin sürücüsü ve Şüphelisi B.Ö., Sosyal medya (TİKTOK) hesabından videolu şekilde "2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli" ifadelerini paylaşması tepki çekti. 2 şahsa toplam 57 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Perşembe akşamı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekipleri 2 motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polis ekipleri, Dur ihtarına uymayarak hızlanan motosikletleri durdurmaya çalıştılar. Durmayarak hızlanan motosikletlerden biri trafik memuru M.A.'yı yere düşürerek başından yaralanmasına neden oldu.

KAÇTILAR

1 polisin yaralanmasına neden olan plakaları gizli olan 2 motosikletli hızla kaçarak izlerini kaybettirdiler.

O ANLAR KAMERADA

Polisin dur ihtarına uyumayıp yaralanmasına neden olan anlar amatör kameraya yansıdı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜLER

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattılar. Ekipler, şüphelilerden B.Ö.'nün sosyal medya hesabından videolu şekilde "2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli" ifadelerini paylaştığını tespit ettiler.

YAKALANDILAR

Yapılan titiz çalışma sonucu şüpheliler B.Ö(22) ve İ.Ü.(21) Mahmudiye mahallesinde yakalanarak gözaltına alındılar.

CEZA YAĞDI

Şüphelilerden B.Ö.'ye dur ikazına uymamaktan 2 bin 167 TL, ters yönde seyretmekten 9 bin 267 TL, kaldırım üzerinde seyretmekten 2 bin 167 TL, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten 993 TL, Kamunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 993 TL, Farklı okunmasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 3 bin 809 TL, Abartı egzozlu araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, Dikiz aynası mevzuata uygun olmayan araçları kullanmaktan 2 bin 167 TL olmak üzeres toplam 30 bin 830 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 1 ay el konulurken,motosiklet trafikten men edildi.

34 MRS 089 plakalı motosikletin sürücüsü ve şüphelisi İ.Ü.'ye dur ikazına uymamaktan 2 bin 167 TL, ters yönde seyretmekten 9 bin 267 TL, kaldırım üzerinde seyretmekten 2 bin 167 TL, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten 993 TL, Kamunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 993 TL, Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 2 bin 167 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 27 bin 021 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, motosiklet trafikten men edildi.

Şüpheliler "Görevli Memura Mukavemet" suçundan gözaltına alındılar. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

Şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.