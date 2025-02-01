Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Belediye Derincespor, sahasında karşılaştığı Menemen FK’yı 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Halil Erdoğan, Mert Baykal, Ardahan Işık
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, İlker Akar, Tugay Güner (Bedirhan Yıldız dk. 89), Mustafa Batuhan Altıntaş, Denizalp Özdemir (Yusuf Sarohan dk. 66), Ümitcan Ekşi (Berat Kartal dk. 66), Sercan Demirkıran (Yusuf Balcı dk. 77), Yiğit Cankuru, Anıl Emre Yılmaz, Onur Taha Takır (Enes Kuşçu dk. 89)
Menemen FK: Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi (Yiğit Kerem dk. 75), Onur Akdeniz, Erkan Gövercin (Fırat Arslan dk. 53), Emre Keskin (Eren Çakır dk. 90+1), Altar Han Hidayetoğlu (Arda Temur dk. 75), Seçim Can Koç, Hakkı Türker, Mazlum Demir, Emirhan Arkutcu (Erhan Öztürk dk. 53), Eyüp Poyraz
Goller: Anıl Emre Yılmaz (dk. 38 ve 45+1), Ümitcan Ekşi (dk. 50) (Belediye Derincespor), Emirhan Arkutcu (dk.69), Onur Akdeniz (dk.90+1) (Menemen FK)
Sarı Kartlar: Ümitcan Ekşi, İlker Akar, Denizalp Özdemir, Yusuf Sarohan (Belediye Derincespor)