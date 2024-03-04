İnegöl Ziraat Odası’ndan alınan verilere ilçede 13 bin kayıtlı çiftçi yer alıyor. Ancak bu çiftçilerden 4 bin 300’ü ÇKS yaptırıyor. Yani ilçede 4 bin 300 aktif çitçi var.

NE KADAR ALANDA TARIM YAPILIYOR?

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik gazetemize yaptığı açıklamada İnegöl’de 298 bin dekar alanda tarım faaliyeti yürütüldüğünü belirterek en büyük üretimin meyve alanında olduğunu söyledi. Başkan Çelik, “İnegöl’de pek tarım faaliyetleri konuşulmasa da ciddi bir üretim söz konusu. 298 bin dekarlık alanda tarım faaliyetleri var. 130 bin dekarlık alanda meyvecilik faaliyetleri yapılıyor. Elma, armut başta olmak üzere şeftali, kiraz, ceviz ve erik üretiminde iyi noktadayız. Yine 80 bin dekarlık alanda hububat, arpa, buğday ve yem bitkileri üretimi, yaklaşık 40 bin dekarlık alanda yağlık ayçiçeği, 30 bin dekarlık alanda çerezlik ayçiçeği, 8 bin dekarlık alanda patates, 3 bin dekarlık alanda araka, 2 bin dekarlık alanda fasulye, 2 bin dekarlık alanda şeker mısırı, 2 bin dekarlık alanda slaj mısırı, 2 bin dekarlık alanda fındık, 2000 dekarlık alanda aronya, 1500 dekarlık alanda yaban mersini, 1000 dekarlık alanda salçalık domates, 1000 dekarlık alanda biber, 1000 dekarlık alanda ıspanak, 1000 dekarlık alanda soğan ve 500 dekarlık alanda karnı bahar üretimi var. Yurt içi pazarda İnegöl’de üretilen tarım ürünlerinin ciddi bir pazarı var. Yine meyvecilikte her geçen yıl artan ihracat potansiyelimiz var” diye konuştu.

TRAKTÖR SAYISINDA REKOR KIRILDI

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ayrıca tarımsal amaçlı kullanılan araç sayısında da ciddi artışlar yaşandığını söyledi. Türkiye ortalamasının üzerinde traktör sayısının olduğunu söyleyen Çelik, “ İnegöl’de her 3 yılda traktörlere fenni muayene yapılıyor. 2023 yılı sonu itibariyle 2800 traktör fenni muayeneden geçti. Yıl ortalaması genelde 2500-3000 arasında gerçekleşiyor. Yani İnegöl’ümüzde 7500’ün üzerinde traktör var. Bu rakam tarım faaliyetlerinin anılmadığı bir ilçe için oldukça yüksek. Biz yıllardır İnegöl tarımının gücünü anlatmaya, tarımın geleceğinin İnegöl ve Türkiye’nin geleceği olduğunu herkes aşılamaya devam ediyoruz. Çünkü İnegöl’ün en güçlü sektörlerinin başında tarım var. İnegöl nüfusuna göre her 40 kişiden birine bir traktör düşüyor. Bu müthiş bir rakam” diye konuştu.