İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinin ardından Hamidiye Mahallesinde de altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt uygulamalarına başladı.

İnegöl’de devam eden altyapı çalışmalarında içme suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde asfalt uygulamaları sürüyor. Merkezde 210 km içme suyu hattı uygulaması tamamlanırken, altyapı uygulaması gerçekleştirilen bölgelerde asfalt çalışmaları da başladı. Yaz döneminde Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye Mahalleleri ve Park Caddesi gibi ana arterlerde yapılan asfalt uygulamalarının devamında, geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa Mahallesinde ana caddeleri birbirine bağlayan bağlantı yollarının asfaltlanmasına başlanmıştı. Önceliğin uzun bağlantı sokaklarına verildiği asfalt çalışmaları kapsamında Kemalpaşa Mahallesinin ardından yol kaplama çalışmaları Hamidiye Mahallesinde devam ediyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI HAMİDİYE’DEN DEVAM EDİYOR

Salı günü Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokakta yapılan 530 metrelik asfalt uygulamasını, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Hem çalışmaları gören hem de devam eden çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapan Başkan Alper Taban,

Bugün Hamidiye Mahallemizdeyiz. Devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin BUSKİ marifetiyle içme suyu hatlarımızın yenilenmesiyle ilgili yaptığı çalışmalar vardı. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra yaptığımız planlamalarla geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa Mahallemizde bir dizi asfalt çalışmaları yapmıştık. Bugün de Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak bölgesindeyiz.

dedi.

CADDELER BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Ana arterlerin ardından asfalt çalışmasının caddeleri birbirine bağlayan ana bağlantılardan devam ettiğini ifade eden Taban,

Sıcak asfalt kaplamasıyla bu sokakları güzel, konforlu bir hale getiriyoruz. Bu bölgede arkadaşlarımız Ahmet Türkel Çevre Yolundan Park Caddesi bağlantısına kadar olan 530 metrelik sokağı tamamladılar. Yarın itibariyle karşı akstaki sokaklara geçilecek.

diye konuştu.

ALANYURT BÖLGESİNİN İÇME SUYU HATLARI YENİLENİYOR

Başkan Alper Taban, altyapı çalışmalarının şehrimizin bir ihtiyacı olduğuna da vurgu yaparak,

Bunları da Büyükşehir Belediyemiz hızlı şekilde gidermeye çalışıyor. Şu anda da Alanyurt bölgesinde içme suyu hattı çalışmalarının ikinci etabı devam ediyor. Orada da altyapının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları hem bizim hem Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek. Bizler de bugün burada AK Partili yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle çalışmaları yerinde inceleyerek görmüş olduk. Yapılan çalışmaların başta mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

açıklamalarında bulundu.