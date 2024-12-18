İnegöl Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1000 üniversite öğrencisine, her biri 2500 TL’lik iki taksitten oluşan toplam 5000 TL eğitim yardımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların alınmasının ardından, eğitim yardımlarının ilk taksitleri bugün itibarıyla öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı. Gün sonunda toplamda 2 milyon 500 bin TL’lik eğitim yardımları tüm öğrencilere ulaştırılacak.

GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla şehrimizde ihtiyaç sahibi her bireye umut elini uzatıyoruz. Sadece ihtiyaç sahipleri değil, öğrencilerimiz de bizler için çok kıymetli. İlk, orta ve lise düzeyinde öğrencilerimize kırtasiye çeki destekleri sağlarken, üniversite öğrencilerimize ise karınca kararınca harçlık desteği verebilmek adına her yıl eğitim yardımları gerçekleştiriyoruz. Tabi burada sadece İnegöl Belediyesi’nin katkısı yok. Hayırseverlerimizin de destekleriyle bu çalışmalar yapılıyor. Ben hayır yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bu yıl 1000 öğrencimize eğitim yardımı vereceğimizi daha evvel duyurmuştuk. Bugün itibariyle öğrencilerimizin hesaplarına eğitim yardımlarının ilk taksitleri yatmaya başladı. Burada bin öğrencimize 2 taksit halinde toplam 5000’er TL eğitim yardımı yapmış olacağız. Kardeşlerimize bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi ben çok iyi anladığımızı ifade edebilirim. Yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.