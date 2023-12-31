Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi 1.Uludağ sokak numara 5 adresinde bulunan 2. Katlı evin 1. Katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Suriye uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Yangında duman nedeniyle çatı katında mahsur kalan 1 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.