İnegöl Belediyesi, dijitalleşme alanında önemli adımlar atarak şehri akıllı şehirler liginde üst sıralara taşımayı hedefliyor. Şehir genelinde kontrol ve gözetimi artırmak için kamera sistemleri ve bir İzleme Değerlendirme Merkezi kurarak bu alanda büyük bir ilerleme kaydetti. Gözetim noktalarının sayısını sürekli artıran belediye, en son Yeniceköy Mahallesindeki DOSTUM tesislerinin yer aldığı gölet bölgesinde yeni kamera sistemlerinin kurulumu için çalışmalarını başlattı.

BAŞKAN TABAN “ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Yeniceköy Göleti bölgesi hem içerisinde bulunan sosyal tesisler ve bungalovlar hem de piknik alanlarıyla vatandaşların çok yoğun kullandığı alanlardan biri. Güvenliği sağlamak adına bölgenin 7/24 izleneceği kamera sistemlerinin kurulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizi daha güvenli hale getirmek adına sizlerden gelen talepler doğrultusunda Yeniceköy Göletini ve çevresini kamera sistemleri ile 7/24 izleyeceğiz. Çalışmalara başladık” dedi.