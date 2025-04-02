Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan Ümitalan rampasında, akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zorluk yaşatıyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bu bölgede, trafik akışı oldukça yavaşladı.

Sürücülere Uyarı

Sis nedeniyle, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan rampasında sürücüler, hızlarını düşürerek dikkatli olmaya zorunlu hale geldi. Karayolunun bazı bölümlerinde, sis nedeniyle trafik ışıkları ve yol işaretleri dahi zor fark edilebiliyor. Ayrıca, yoğun sisin devam ettiği saatlerde, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle araç sürücülerinin birbirini görmesi de güçleşiyor.

Ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar ve kazaların önüne geçilmesi adına, yerel trafik ekipleri bölgedeki denetimlerini artırarak sürücülere hız sınırlarına uymaları ve dikkatli bir şekilde ilerlemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Yetkililerden Sis Uyarısı

Bursa ilinin çeşitli bölgelerinde etkili olan yoğun sis, akşam saatlerinden itibaren Ümitalan rampasında en yüksek seviyeye ulaştı. Meteoroloji Müdürlüğü, gün içinde sisin devam edebileceğini belirterek sürücülerin, özellikle sabah saatlerinde bu güzergahı kullanacakların dikkatli olmalarını ve seyahatlerini mümkünse ertelemelerini önerdi. Ayrıca, sisin etkili olduğu bölgelerde, fren mesafelerinin artması gerektiği konusunda da uyarılar yapıldı.

Görüş Mesafesi Azaldı

Sis nedeniyle, 1 kilometrelik görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Ümitalan rampasında, trafik hızının da normalin oldukça altında olduğu gözlemlendi. Sürücüler, ilerleyen araçlara yaklaşırken dikkatli olmaya ve şerit ihlali yapmamaya özen gösteriyor. Yoğun sis nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmaması adına, yetkililer, sürücülere hızlarını azaltmalarını ve yolculuklarını planlarken daha fazla zaman ayırmalarını tavsiye ediyor.