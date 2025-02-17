

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Burka K. Yönetimindeki 16 CTJ 69 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, acil servise gitmek istemeyince ayakta tedavi edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT