Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonun kasasında bulunan yükün dengesiz olması ve aracın yan yatmaya yakın bir şekilde seyretmesi dikkat çekti. Kamyonun her an devrilecekmiş gibi ilerlemesi, trafikteki diğer sürücülerin paniklemesine neden oldu.

Vatandaşlar, bu tehlikeli durumu cep telefonlarıyla kaydederken, olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde kamyonun sağa doğru ciddi bir şekilde yatmış olduğu ve sürücünün hiçbir önlem almadan yoluna devam ettiği görülüyor.