Halk sağlığını koruma adına farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak manavları mercek altına aldı. Gıda sektörüne yönelik denetimler kapsamında toplamda 30 iş yeri kontrolden geçirildi. Denetlemelerde 1 işyerine idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

MANAVLAR MERCEK ALTINDA

Zabıta Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan Ayı içerisinde gıda sektörü alanında Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlere devam edilmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren manav faaliyeti gösteren işyerlerine yönelik denetimler yapılmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi, hijyen, fiyat etiket, yaya yolu işgali vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında 30 işyeri kontrol edilmiştir. Kusurlu bulunan işyerleri yazılı ve sözlü uyarılmış olup 1 işyerine İdari Yaptırım uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir.”