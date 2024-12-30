Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan Gassallar'da diziden etkilendiklerini söyleyerek, dizideki hikayeleri hergün yaşadıklarını belirttiler.

İlçe halkına ücretsiz cenaze hizmetinin verildiği İnegöl Belediyesi Cenaze Defin İşleri Müdürlüğünde çalışan Gassallar, cenaze yıkadıkları sırada yaşadıkları anları anlattılar.

"Morgun önünden geçmeye korkan bir insandım"

Yılmaz Tanrıverdi(44) "Bu mesleği severek ve isteyerek 18 senedir yapıyorum. Bir yerde çalışıyordum, imam hatip lisesi mezunu olduğum için bu işi yaparız dedim. Önceden morgun önünden geçmeye korkan bir insandım. Ölülere hiç yaklaşamayan bir insandım. Güzel bir meslek, 7-8 sene daha çalışıp çeyrek asrı tamamlayıp bu işten emekli olmak istiyorum. Bu iş gerçekten çok güzel bir iş. Herkesin genellikle korktuğu ve yapmak istemediği bir iş. Biz o kadar çok cenaze gördük, şükür bugüne kadar geldik. Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Bu işi yaparken çok cenaze gördüğümüz oldu. Diyoruz ki bazen teneşir güzelliği çok önemli. Bazen bir cenaze geliyor diyoruz ki Rabbim benim de canımı böyle al. Bazen de diyoruz ki Rabbim muhafaza eylesin, benim canımı böyle alma.".

İNAT UĞRUNA BAŞLADIM

"Ben bir inat uğruna girdim. Bir yerde çalışıyordum, sıkıldım oradan. Bir işe gireceğim dedim. Dediler ki hastanede cenaze yıkayacak hoca aranıyor gider misin? Hiç düşünmeden başladım, 18 sene oldu. İşimi bitirdikten sonra burasını unutuyorum. Ben dışarıda genellikle hiç cenaze konuşmam. İşim işte kalır.".

CANLI OLDUĞUNU HİSSETTİM

" Etkilendiğim birkaç tane cenaze oldu. Bir cenaze yeni geldi, sıcaktı. Canlı olduğunu hissettim ama yanılmışta olabiliriz. Onun etkisinde kaldım, o gece rüyama girdi. Yüzüne baktım gözlerini açtı, kapattı.

"BEBEK CENAZESİ YIKAYAMIYORUM"

Bir sefer bebek cenazesi geldi, çok zor yıkadım. 1-2 ay beni havalarda gezdirdi, ondan sonra da bebek cenazesi yıkayamaz oldu. Bayan hocamız bu konuda bana yardımcı oluyor. 1 yaşına gelene kadar bayan gassal yıkayabilir. 1 yaşından sonra erkek bebekleri biz yıkıyoruz. Bizim kendi hissettiklerimiz oluyor ama insanız bizde yanılıyor olabiliriz. Gördüklerimiz ve hissettiklerimiz oluyor. Bu işi tam anlamıyla imanınla yaşarsan her şeyi görürsün, ama anlatmayız.

YIKARKEN ÇOK ZORLANDIM

Amcamı yıkadım, benimle dalga geçerdi, Beni yıkayacak mısın derdi. Traktör kazasında ben aldım. Onu yıkadım, yeğenim vardı. Enişte ben ölürsem beni sen yıkayacaksın dedi. Ben çocuğu morgdan kovdum. Tamı tamına 2 ay sonra çocuk motor kazasında vefat etti. İkisini de yıkarken çok zorlandım."

DİZİDEKİ HİKAYELERİ HER GÜN YAŞIYORUZ

"Gassal dizisiyle alakalı tam izlemedim ama o sahneleri yaşıyoruz. Fragmanı izledim, güzel olmuş. Allah hayırlı ölüm versin, gerçekten imrendiğimiz ölüm oluyor. Bazen de çok kötü durumlar oluyor. Hep dua ederim bu konuda. Kendim, çoluğum çocuğum için, ümmeti Muhammed için dua ederim."

ÇOK ETKİLENİYORUZ

Gassal Fatma Topçu(58) ise," Ben evlendikten sonra kayınvalidem bu işi yapıyordu. Kayınpederim ve eşim imamdı. Sen yaparsın, cesursun dedi. Yakın bir akrabamız ölmüştü, beni götürdü. Kefen biçtik, cenaze yıkamayı gösterdi. İmam olduğumuz köyde çağırdılar, devamlı gittim. 36 yıldır cenaze yıkıyorum. Burada yıkarken bir yaşlı teyzemiz vardı. İçerisi çok güzel koktu, bu zamana kadar başıma böyle bir şey gelmemişti. Torunlarına da dedim, onlar duymamış. O çok etkiledi beni, demekki çok güzel bir hayat yaşamış. Bazı cenazeler çok güzel oluyor. Kefenlediğimiz zaman hiç ölmemiş, gülüyormuş gibi gözüküyor. Bazen tabi etkilendiğimiz oluyor.".

UNUTAMIYORUM

Rüyama giren cenaze olmadı. Tanıdığım bir insanı unutamıyorum. Tanımadığım bir insanı o anda görüyorum, bitiyor. Gassal dizisinde orada kim yıkacak demesini bana da diyorlar. Güzel bir dizi, millete de ibretlik olur. Teneşirde nasıl yıkanılıyor bilmiyorlar. Her insanın düşünmesi gereken, sonuçta öleceksin, vademiz bitince öleceğiz. Bu işler böyle oluyor. Öldükten sonra yeni bir hayata başlıyoruz. Öbür dünyada da güzel geçirmemiz için bu dünyada kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Özellikle orucumuza, namazımıza, hal ve hareketlerimize, insanlarla diyaloğumuza öbür dünyada da Rabbimizin huzurunda bahtiyar olan kullardan oluruz.

HERKESE İBRETLİK OLSUN

Ben diziyi beğendim, herkese de ibretlik olur inşallah. Cenazemizi yıkarken o insan için Allah’ım affeyle diyoruz. Rabbim hayırlı imanlı ölmeyi nasip eylesin, son nefesimizde kelime-i tevhitle çene kapamayı Rabbim bize nasip etsin diyorum. Teneşirde güzellik versin diyorum. Çok önemli biliyor musunuz? Bedenen yüzünün, gözünün güzel olması bazı kendimize göre şeylerimizde var.

ONLARI UNUTAMIYORUM

Annemi yıkadım, 25 sene önce. İnsanız, kendi yakınını yıkamak insanın bir vazifesidir. Mühim olan yabancının yıkamaması, bazen bir cenaze yakınlarını neden alıyoruz? Çünkü bu bir görevdir. Annemi, kayınvalidemi, yakın arkadaş çevresinden birkaç kişiyi yıkadım. Üzülüyorum ama onları insan unutamıyor işte. Benim evlatlarımıda 3 4 cenazeye koydum. Onlara da gösterdim. Mesela erkek gassalımızın eşine ben öğrettim burada, o beni yıkayabilir.

Yardımcı arkadaşımız var, onun ikisinin yıkamasını ve çocuklarımızın girmesini isterim. Görümcem de yıkıyor, bizim ailede hoca çok.

En güzel imanlı öldükten sonra başka hiçbir şey yok. Güzel bir meslek, insanlara faydalı oluyoruz. Maneviyatı çok önemli. Biz devamlı içerisindeyiz."

BENDE AĞLIYORUM

" Bir çocuk annesine annecim dediği an ben kendi evladımı gözümün önüne getiriyorum. Benimde 23 yaşında oğlum var. Sen öldün şu anda senin çocuğun annem diye ağlıyor.

Bende ağlıyorum bazı zamanlar. Ama Allah’ım hayırlı ölümler nasip etsin."