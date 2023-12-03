İnegöl Belediyesi uhdesinde Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) ve Dareyn Gençlik Derneği iş birliğinde bu sene 3’üncüsü düzenlenen Aile Okulu eğitimleri tamamlandı. Eğitim seminerleri 6 Ekim’de başlayarak ve her hafta Cuma akşamı farklı bir konu ve farklı bir konuk ile 8 hafta boyunca devam edip 24 Kasım’da son buldu. Eğitimlere düzenli katılanlara yönelik 01 Aralık Cuma akşamı seminer konularından oluşan bir sınav yapıldı. Cumartesi akşamı ise hem düzenli olarak seminerlere katılanlara sertifika takdim edildi hem de sınavda dereceye giren 3 aileye ödülleri verildi.

DERECEYE GİRENLER ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Aile Okuluna 29 kişi düzenli olarak katılım sağladı. Düzenli olarak katılan bu kişiler arasında sınav yapıldı. Hicret Akaslan 1’inci olup tam altın almaya hak kazanırken, Çağla Güneş ve Mustafa Balcı çifti 2’nci olarak yarım altının sahibi oldu. Şehnaz Tamer ise 3’üncü olarak çeyrek altınla ödüllendirildi. Aynı zamanda seminerlerin yapıldığı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda ödül töreni de gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile AHİD ve Dareyn Gençlik Derneği yöneticileri katıldı.

“KİM İLİM ÖĞRENMEK İÇİN BİR YOLA ÇIKARSA, ALLAH (CC) ONA CENNET YOLUNU KOLAYLAŞTIRIR”

AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, düzenlenen ödül töreninde kısa bir selamlama konuşması yaparak şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle buraya katılan herkesi tebrik ediyorum. Bu kadar dijitalleşmiş bir dünyada, artık insanların akşamları yorgun argın eve gelip oturduğu yerden kalkmaktan aciz olduğu, televizyon, internet, telefon başında adeta uyuştuğu bir zeminde 2 aydır devam eden 8 seminere düzenli olarak geldiniz. Gayretle bu seminerleri, dersleri dinlediniz, notlarınızı aldınız. Kim ilim öğrenmek için bir yola çıkarsa, Allah (cc) ona cennet yolunu kolaylaştırır buyuruyor Peygamber efendimiz. Sizler de Kuran’dan, Hadisten, ilim ve hikmetten; neslimizin ıslahı, çocuklarımızın terbiyesi ve ahlakı, ülkemize, ümmete faydalı birer Müslüman şahsiyet olarak yetişmesi için ailenizin huzuru ve mutluluğu için evlerinizden kalkıp 2 aydır buraya geldiniz"

“BİR KİŞİNİN DAHİ HAYATINA DOKUNABİLİRSEK, MUTLU OLURUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen Aile Hayatı İyileştirme Derneği ve Dareyn Gençlik Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Burada en önemli unsur, bu organizasyona katılım sağlayan siz kıymetli vatandaşlarımızsınız. 8 hafta boyunca birbirinden değerli hocalarımızı sizlerle buluşturarak faydalı bir eğitim gerçekleştirmek istedik. Eğer bizler bu yolda bir kişinin hayatına dokunabilir, bir ailemizi dahi kurtarabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Karınca misali safımızı belli etmiş olacağız” dedi.

“BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMAK, KOL KANAT GERMEK DURUMUNDAYIZ”

Alper Taban, “Buradaki tüm katılımcılar bu işe gönül verdi, emek verdi ve gayret gösterdi” diyerek konuşmasını sürdürdü ve sözlerine şöyle devam etti: “Günün sonunda yapılan sınavda da dereceler belli olmuş oldu. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Sadece kendimiz değil, toplumun tüm fertlerine faydalı olabilmek adına her birimizin gayret içerisinde olması lazım. Bu sadece bir Cumhurbaşkanının, bir Belediye Başkanının, bir dernek başkanının uhdesinde olabilecek bir iş değil. Toplum içerisinde birbirimizden sorumluyuz. Komşumuzdan, ailemizden, akrabalarımızdan sorumluyuz. Birbirimize sahip çıkmak, kol kanat germek durumundayız”

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları ve dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Fahrettin Eniş