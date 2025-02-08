Toplam 24 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, 13 madde ilgili komisyonlara havale edilirken, 11 madde oylamaya sunuldu.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti Grubu olarak oylamaya sunulan maddelerden yalnızca birine ret oyu verdiklerini belirten grup yetkilileri, özellikle hatalı park cezalarına ilişkin uygulamanın hukuka uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Belediye encümeni tarafından kamera sistemiyle kesilen hatalı park cezalarına ilişkin alınan karara ret oyu verdiklerini ifade eden grup yetkilileri, konunun daha önce de gündeme geldiğini hatırlattı. Mevcut yönetmelikte belediyenin doğrudan ceza kesmesinin hukuki açıdan sorunlu olduğunu dile getiren Saadet Partisi ve Demokrat Parti Meclis Grubu, trafik cezalarının yalnızca emniyet birimleri tarafından kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuya ilişkin önerilerinin, Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından uygun görülmediğini belirten grup yetkilileri, İnegöl Belediyesi Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi ve hukuka aykırı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak bu talebin belediye yönetimi tarafından Bakanlık ve Emniyet Müdürlüğü’nden gelecek yanıta bağlı olduğu belirtilerek gündeme alınmadığı ifade edildi.

Mecliste görüşülen bir diğer önemli gündem maddesi ise Pazartesi ve Cuma pazarlarının kapalı Pazar yerine dönüştürülmesi teklifi oldu. Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından değerlendirilen bu teklif, yetki komisyona ait olmadığı için olumsuz görüşle meclise sunuldu.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti Meclis Grubu, sadece bu iki pazar değil, İnegöl genelindeki tüm pazar alanlarının modern, kapalı ve otopark sorunu olmayan bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Ancak nihai kararın belediye yönetimi tarafından verilmesi gerektiğine dikkat çeken grup yetkilileri, komisyon raporunun doğru olduğunu belirterek olumlu oy kullandı.

Mecliste görüşülen bir diğer konu da İnegöl’de muhtelif noktalarda konteyner kentler kurulması ve bu konteynerlerin yaz aylarında mevsimlik işçilere kiralanması önerisi oldu. Doğal Afet Komisyonu tarafından değerlendirilen teklif, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından uygun bulunmadı.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti Meclis Grubu, afet yönetimi açısından önceliğin toplanma alanlarının iyileştirilmesi ve altyapı hazırlıklarının tamamlanması olduğunu vurgulayarak komisyon kararını desteklediklerini belirtti. Mevsimlik işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ise Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de dahil olduğu alternatif projeler geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kadastro Müdürlüğü’nün İnegöl’de kırsal mahallelerde görev yapacak bilirkişiler talep ettiğini belirten grup yetkilileri, bunun eski kadastro hatalarının düzeltilmesine yönelik bir çalışma olduğunu açıkladı.

1950’li yıllarda uçak fotoğraflarıyla yapılan kadastro haritalarının günümüzle tam olarak örtüşmediğini belirten yetkililer, bu durumun tapu kayıtları ile gerçek sınırlar arasında farklılıklara neden olduğunu dile getirdi. Bu hataların dava açılmadan çözülmesi için 22a uygulaması başlatılacağını ifade eden Saadet Partisi ve Demokrat Parti Grubu, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların bu süreci yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

İnegöl’ün gelişimi için titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Saadet Partisi ve Demokrat Parti Meclis Grubu, meclise gelen her konuyu detaylıca incelediklerini ve halkın menfaatine olacak her projeye destek verdiklerini ifade etti.